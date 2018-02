Coronel afirma que vai pedir demissão O coronel Eduardo Artur Rodrigues Silva, atual diretor de operações dos Correios, afirmou ontem à coluna "Direto da Fonte" que vai pedir demissão amanhã. As ligações do coronel com a MTA foram reveladas pela coluna no começo do mês passado. Ontem, ele admitiu que conhece o empresário Alfonso Conrado Rey, mas negou que seja seu testa de ferro.