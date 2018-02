Coronel do Exército é morto em tiroteio O coronel do Exército Cid Caluzo Ferreira, de 54 anos, morreu baleado por um criminoso durante tiroteio entre policiais e assaltantes na noite de anteontem na Auto-Estrada Lagoa-Barra, na zona sul do Rio. O coronel passava de carro perto do local do tiroteio e quase atropelou um dos assaltantes, que disparou contra o militar.