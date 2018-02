Coronel é exonerado após morte de cabo em morro no Rio

A Polícia Militar do Rio exonerou do cargo na manhã desta segunda-feira, 1º, o coronel Carlos Henrique Alves de Lima, do 5º Batalhão, na Praça da Harmonia, até a conclusão do inquérito que apura a morte de um cabo da corporação.

Lima e o cabo Guttemberg Conceição, de 32 anos, foram no sábado, 27, até o Morro da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio, negociar o resgate do carro particular do coronel roubado no mesmo dia. Na operação de resgate, Conceição dirigia o veículo e foi atingido por pelo menos 10 tiros. O carro particular não foi recuperado.

A PM abriu sindicância para apurar o caso e o coronel Lima já foi ouvido nesta manhã pela Corregedoria Interna da corporação. Segundo informações da polícia, um grupo assaltou a mulher do coronel no sábado e levou o carro do casal, além de objetos pessoais em Nilópolis, na Baixada Fluminense.