Corpo de advogada assassinada é velado em Guarulhos

Desde à 0h30 deste sábado, 12, é velado no Cemitério Memorial de Guarulhos, na Grande São Paulo, o corpo da advogada Mércia Nakashima, de 28 anos, encontrado na manhã de sexta-feira, 11, na represa em Nazaré Paulista, interior do estado.

O pátio do cemitério, que tem capacidade para cerca de 350 veículos, estava repleto horas depois do início do velório. Acredita-se que cerca de 500 pessoas tenham se dirigido até o cemitério. Em homenagem a Mércia, foram fixadas inúmeras faixas, dentro e fora do velório e no pátio do cemitério.

A previsão é de que o enterro ocorra, por volta do meio-dia, no Cemitério São João Batista, no centro de Guarulhos.