Corpo de Bombeiros dá início a vistoria em creche incendiada em Janaúba

BELO HORIZONTE - Cinco dias depois do incêndio criminoso na creche Gente Inocente, em Janaúba, Região Norte de Minas, o Corpo de Bombeiros da cidade anunciou nesta terça-feira, 10, ter iniciado vistoria nas instituições de ensino do município.

Estão passando pelo procedimento escolas mantidas pela prefeitura e pelo Estado, conforme informações do sargento Eberth Durães, do primeiro pelotão de Janaúba. Como revelou o Estado, a creche incendiada não tinha extintores, sinalização e nem saída de emergência.

As escolas serão vistoriadas e, se necessário, serão exigidas medidas de prevenção a incêndios. Uma das principais preocupações é com relação a material de revestimento. Na creche incendiada, conforme o sargento, o teto, por exemplo, era de PVC, material altamente inflamável. Ainda segundo o bombeiro, normalmente, as vistorias são feitas por demanda.

"Estamos fazendo em média duas escolas por dia", afirmou Durães. Entre creches e escolas, a cidade tem 28 instituições de ensino. Não há prazo para término das vistorias.

Conforme o sargento, apesar dos problemas com o teto de PVC, por exemplo, a tragédia da creche Gente Inocente dificilmente poderia ter sido evitada. "Foi algo provocado por uma pessoa", argumentou.

As chamas começaram quando o vigia da escola, Damião Soares dos Santos, jogou líquido inflamável nele, nas crianças e, em seguida, ateou fogo. Onze pessoas morreram: nove crianças, uma professora e o autor do incêndio.

