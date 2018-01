Corpo de brasileiro é encontrado às margens do Rio da Prata, na Argentina

Atualizado às 11h34

BUENOS AIRES - A polícia argentina confirmou a descoberta do corpo do brasileiro Odair Marcos Faria, que apareceu flutuando morto nas margens do rio da Prata, na altura do município de Punta Lara, na província de Buenos Aires. Faria havia desaparecido na manhã do dia 11 de março do navio italiano no qual viajava, o "Costa Fascinosa", que havia entrado no rio da Prata e ia rumo ao porto de Buenos Aires.

Na ocasião, sua mulher Maria Cristina procurou Faria no navio, sem sucesso. Horas depois, sem localizar seu marido dentro da nave, fez a denúncia na polícia argentina ao desembarcar em Buenos Aires, além de comunicar o consulado brasileiro na cidade. Dias depois, sem pistas sobre o marido, Maria Cristina voltou a São Paulo.

Segundo fontes policiais, na sexta-feira, 14, integrantes da Guarda-Marinha descobriram um corpo flutuando no Rio da Prata, vestindo apenas um calção amarelo. O corpo estava no meio dos juncos a 50 metros da margem na área dos campings "C.E.C.O." e "Universitário" na área de Punta Lara, cidade próxima à La Plata, capital da província de Buenos Aires.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de La Plata, onde foi identificado na segunda-feira,17, pelo irmão de Faria, Wagner Faria. O irmão do brasileiro morto foi acompanhado por um amigo da família e um funcionário do cruzeiro. O consulado brasileiro está acompanhando o caso desde o primeiro momento.

"O corpo estava em avançado estado de descomposição", explicaram fontes policiais, que destacaram que havia sido necessário congelar o corpo antes de fazer a autópsia, cujos resultados levariam vários dias para ficar prontos.

A promotora Ana Maria Medina da Unidade Funcional de Instrução e Julgamento Número 1 da cidade de La Plata investiga o caso para definir se foi um assassinato, acidente ou suicídio. A promotoria espera o resultado da autópsia, além das informações propiciadas pelas câmaras que o cruzeiro possui espalhadas pelo convés.

O Costa Fascinosa pertence à mesma empresa que o Costa Concórdia, o navio que naufragou na frente da ilha italiana de Giglio em janeiro de 2012.