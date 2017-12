Corpo de comissário morto em acidente é enterrado em MG

O corpo do comissário de bordo da TAM Álvaro Alexandre Breguez, de 36 anos, vítima do acidente com o Airbus A-320, no último dia 17, foi enterrado na tarde desta segunda-feira, 30, em Governador Valadares, na região leste de Minas Gerais. Em clima de emoção, parentes e amigos se despediram do comissário, que voltava de Porto Alegre no trágico vôo 3054, mas não estava a serviço no dia. Após ser identificado em São Paulo, o corpo de Breguez chegou no final da noite de domingo ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os restos mortais foram levados de carro para Governador Valadares. Quando chegou à cidade, o caixão foi abraçado pela mãe do comissário, Regina Breguez. Antes da tragédia, ela aguardava ansiosa a visita do filho - que vivia em São Paulo -, para a comemoração de seus 70 anos, no próximo mês. O corpo foi sepultado por volta das 14h30, no cemitério Memorial Parque.