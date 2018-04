Corpo de criança é resgatado após acidente com barco no Pará

SÃO PAULO - O corpo de uma criança desaparecida após um acidente com uma embarcação foi resgatado na manhã desta segunda-feira. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal do município. Sete pessoas permanecem desaparecidas. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 9, na cidade de Breves, no Pará.

Segundo o comandante de Operações do Corpo de Bombeiros do Estado, coronel Mario Wanzeler, o acidente aconteceu por volta das 5 horas, em um rio que corta a cidade. A embarcação bateu em um banco de areia e pelo menos sete passageiros foram arremessados para fora.

Mais de 30 pessoas estavam na embarcação de pequeno porte na hora do acidente e os bombeiros acreditam que o barco poderia estar circulando com número de pessoas superior ao permitido.

Todos os passageiros foram levados para a cidade, alguns com ferimentos leves. Uma aeronave do governo estadual foi enviada para o local com mergulhadores para ajudar os bombeiros nas buscas.