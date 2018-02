Corpo de Dom Eugenio será velado às 12h na Catedral Metropolitana do Rio

O corpo do cardeal Dom Eugenio de Araújo Sales, morto na noite de segunda-feira, chegará na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro às 12h desta terça-feira, 10, quando começa o velório aberto ao público. Estão programadas missas de duas em duas horas no local.

Na quarta-feira, 11, o Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, presidirá a Missa Exequial, às 15h, seguida do sepultamento na cripta da catedral. O horário ainda não foi definido.Dom Eugenio Morreu de enfarto, aos 91 anos, na Residência Assunção, onde morava, na Estrada do Sumaré, zona norte do Rio.