Corpo de economista brasileiro chega ao RJ O corpo do economista brasileiro Gabriel Buchmann, de 28 anos, deveria chegar ontem à noite ao Rio e ir direto para o cemitério Memorial do Carmo, no Caju (zona portuária), onde será velado hoje a partir das 10h. Ele será cremado amanhã. Buchmann morreu de hipotermia ao tentar escalar uma montanha no Malawi, na África.