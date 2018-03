Corpo de ex-prefeito de Nova Friburgo é achado soterrado em sítio

NOVA FRIBURGO - O corpo do ex-prefeito de Nova Friburgo, Paulo Azevedo, de 72 anos foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 17, pelas equipes de resgate que estão atuando na região serrana do Rio de Janeiro.

Newsletter Manchetes Recebe no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O corpo foi resgatado no sítio em que vivia o prefeito, localizado na estrada que liga o município a Teresópolis. No mesmo sítio, já haviam sido resgatados com vida sua esposa, o caseiro e familiares. Mas o corpo do filho de Azevedo continua desaparecido.

Advogado, Paulo Azevedo exerceu o cargo de prefeito do município de Nova Friburgo nos períodos de 1989 a 1992 e de 1997 a 2000. Filho de operários da Fábrica de Rendas Arp, sediada na cidade, "Paulinho", como era conhecido, começou na política como secretário Geral de governo na administração do falecido ex-prefeito de Nova Friburgo e ex-deputado federal, o médico Amâncio Mário de Azevedo, seu tio.

Além de secretário geral da Prefeitura de Nova Friburgo e prefeito da cidade, Azevedo foi presidente da comissão Especial de Construção do novo Sistema de Abastecimento de Água de Nova Friburgo; assessor jurídico da Comissão de Direitos Humanos e presidente do diretório do PMDB de Nova Friburgo.

Dezenas de moradores de Friburgo acompanharam o enterro do ex-prefeito, que aconteceu no final da tarde no Cemitério São João Batista.