Corpo de garota baleada na quadra da Imperatriz é enterrado

O corpo da adolescente Juliana Chaves Lins da Silva, de 14 anos, foi enterrado nesta terça-feira, 17, no Cemitério de Inhaúma, zona norte do Rio. A jovem morreu após ser baleada durante um ensaio na quadra da escola de samba Imperatriz Leopoldinense. A mãe da adolescente, Andrea, se comoveu durante o sepultamento, assim como os parentes e amigos que acompanharam o cortejo. Juliana participava do ensaio na quadra da escola em Ramos e se preparava para desfilar pela primeira vez, na ala mirim das baianas.