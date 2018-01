Corpo de garoto desaparecido em São Vicente é encontrado

O corpo do jovem de 18 anos desaparecido no mar do litoral sul de São Paulo, na noite de segunda-feira, 4, foi encontrado nesta terça-feira, 5, segundo informou o corpo de bombeiros.

Rusevelt de Lima Santos brincava em um toboágua na Praia do Gonzaguinha, em São Vicente, junto com outros garotos, por volta das 23h30, quando desapareceu no mar, segundo os bombeiros. Ele foi encontrado em uma praia ao lado, segundo os bombeiros.