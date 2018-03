Corpo de general é sepultado no Rio O corpo do general Carlos de Meira Mattos foi enterrado às 17 horas deste sábado, 27, no cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio. Ele morreu na sexta-feira, aos 93 anos, em São Paulo. Especialista em geopolítica, o general era doutor em ciência política pela Universidade Mackenzie e conselheiro da Escola Superior de Guerra. Em dezembro, Meira Mattos havia se submetido a uma cirurgia do abdômen, da qual não se recuperou. O general Publicou diversos livros, sendo que a última obra foi "A Geopolítica e a Teoria de Fronteiras", publicado em 1990. Viúvo, o general deixa dois filhos e quatro netos.