Corpo de homem que caiu da ponte Rio-Niterói no domingo é encontrado

RIO DE JANEIRO - O corpo do pedreiro Joselito Afonso, de 41 anos, que caiu da ponte Rio-Niterói após um acidente no último domingo, foi encontrado no início da tarde desta terça-feira, 15, no mar, próximo à Ilha Fiscal. Ele foi recolhido e deverá ser enterrado após a autópsia.

O pedreiro trafegava rumo a Niterói, com a namorada e o filho dela, quando o carro sofreu um problema mecânico. Joselito parou na faixa mais à direita, usou um triângulo reflexivo para sinalizar o veículo e abriu o capô. Mas um caminhão, cujo motorista não prestou atenção na sinalização, colidiu com o carro. O pedreiro sumiu e era procurado desde então. Com o impacto, ele foi arremessado ao mar e caiu de aproximadamente 35 metros de altura. A mulher e a criança sofreram apenas escoriações.