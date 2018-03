Corpo de jovem desaparecido em Ubatuba é encontrado O corpo de um dos jovens desaparecidos no domingo, em uma praia de Ubatuba, no litoral norte do Estado, foi encontrado na noite de segunda-feira, 22. Eduardo Souza Lima de Oliveira, de 20 anos, desapareceu na Praia Vermelha do Norte, e foi encontrado por volta das 21h desta segunda. O irmão dele, Bruno, de 18 anos, continua desaparecido. Os bombeiros conseguiram salvar o caçula da família, Douglas, de 17 anos, que foi socorrido do mar. Os jovens teriam sido levados pela forte correnteza na praia.