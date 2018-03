Corpo de jovem morta em rafting é reconhecido no RS A família da universitária Michele Guimarães Rocha, de 26 anos, reconheceu o corpo encontrado pelas equipes de resgate no Rio das Antas, na região da Serra Gaúcha, na noite de segunda-feira, 29, informou o Jornal Hoje, da TV Globo. Michele estava desaparecida desde sábado, quando o bote onde praticava rafting virou. Os bombeiros começaram o trabalho de resgate no sábado. Na noite de segunda, receberam um telefonema de uma pessoa que viu um corpo no Rio das Antas. O cadáver foi localizado a 200 metros do local do acidente e estava com as roupas e o colete salva-vidas usados pela jovem.