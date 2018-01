Corpo de mineiro morto na fronteira do México com os Estados Unidos será trazido ao Brasil

BELO HORIZONTE - O corpo do mineiro Fabrício da Silva Santos, de 31 anos, encontrado próximo da fronteira do México com os Estados Unidos, será transladado para o Brasil com recursos doados em campanha na internet. Fabrício teria morrido afogado ao tentar atravessar o Rio Bravo. O corpo foi encontrado na sexta-feira, 5. Sua mulher e o filho, de um ano, já estariam vivendo nos Estados Unidos. A viagem seria para encontrar a família.

Segundo o site em que os recursos foram levantados, o montante necessário para o translado foi no domingo, 7. Nesta segunda-feira, 8, o total às 16h30 era de US$ 14.165, ou cerca de R$ 45 mil. A campanha foi iniciada no sábado, 6. Em texto no site, os organizadores do pedido de recursos agradeceram as doações. "Irmãos chegamos a atingir graças a misericórdia de Deus e a generosidade do coração de cada um de vcs a meta para o translado do corpo!".

"Amanhã, segunda feira (hoje) o consulado brasileiro no México está entrando em contato para finalizar o contrato entre nossa família e a funerária para enfim dar o descanso merecido ao nosso guerreiro Fabrício"!, segue o texto, postado por Josiane Coss, moradora de Brockton, Massachusetts, nos Estados Unidos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo informações do Ministério das Relações Exteriores, as despesas para translado do corpo nesses casos são de responsabilidade da família. O governo brasileiro, no entanto, ajuda no que se refere a contatos para liberação de documentos.