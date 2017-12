Corpo de mulher desaparecido em temporal é encontrado Uma semana depois de ser levado pelas águas do Córrego Formoso, no Bairro Fazendinha, região sul de Curitiba, durante um temporal, o corpo da aposentada Marta Maria Suguy, de 69 anos, foi encontrado nesta quinta-feira, 22, a cerca de 30 quilômetros de distância, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo estava em um alagado ao lado do leito do Rio Iguaçu. O Córrego Formoso desemboca no Rio Barigüi e este no Iguaçu. No dia 15, Marta estava com o marido, Tomyde Suguy, de 77 anos, em um Corsa, que bateu na lateral de uma ponte. O carro acabou dentro do córrego. Um rapaz que passava pelo local ainda conseguiu retirar Tomyde, que foi hospitalizado, mas as águas levaram o automóvel antes que pudesse fazer algo pela mulher, que desmaiara. Nas proximidades desse acidente, no mesmo dia, o pedreiro João Carlos de Lima, de 36 anos, também foi levado pelas águas do Córrego Formoso. O corpo foi encontrado no dia seguinte.