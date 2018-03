Corpo de mulher é encontrado carbonizado em Curitiba Um corpo de mulher foi encontrado carbonizado na manhã de domingo, 9, em um terreno baldio no Bairro Alto, em Curitiba. Com aproximadamente 22 anos de idade, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), mas por causa do estado em que foi encontrado, somente poderá ser identificado por exames da arcada dentária ou de DNA. Há cerca de 20 dias, uma universitária, Ana Cláudia Caron, já havia sido morta e carbonizada. Os vestígios encontrados pelos peritos são de que provavelmente a vítima teve as mãos amarradas e foi estrangulada antes de ter o corpo queimado. As impressões digitais foram totalmente destruídas. A Delegacia de Homicídios investiga o crime. "Moradores da região viram um incêndio na noite de sábado, mas não se importaram, porque fogueiras são comuns no local, que é freqüentado por desocupados, bêbados e consumidores de droga", disse o superintendente Dilson Morgerot.