Corpo de pescador vítima de ressaca no Rio é encontrado

Tiago Rogero, do Estadão.com.br, com Priscila Trindade

RIO - Os bombeiros encontraram na manhã desta segunda-feira, 9, o corpo do pescador que desapareceu ontem na Praia de Joatinga, na zona oeste do Rio, durante a ressaca que atingiu a orla da cidade. Marco Antônio Flangim Mascado, de 50 anos, foi encontrado já sem vida próximo às Ilhas Cagarras, na zona sul do Rio. O corpo dele foi reconhecido por familiares no Grupamento Marítimo (G-Mar) da Barra da Tijuca, na zona oeste.

Com o resgate do corpo de Marcos, sobe para três o número de pessoas que morreram afogadas ontem, vítimas da ressaca - todas na Praia de Joatinga. Os corpos de Marina Prates Lourenço, de 33 anos, e Mari Laine Barbosa, de 36 anos, foram encontrados neste domingo próximo ao clube Costa Brava. Marina era natural de Minas Gerais, e Mari, de São Paulo. Segundo testemunhas, elas desceram até as pedras para tirar fotos e foram surpreendidas pelas ondas.

A ressaca de ontem atingiu 90% das praias da orla das zonas sul e oeste do Rio e de Niterói. As ondas atingiram a altura média de dois metros, chegando a quatro metros em algumas praias. Somente na manhã deste domingo, os bombeiros fizeram 39 salvamentos entre o Leme, na zona sul, e Sepetiba, na zona oeste do Rio.