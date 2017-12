Corpo de quarta vítima das chuvas no RJ é localizado

RIO - O corpo de João Pedro Jacominho, de 15 anos, foi encontrado neste domingo, 15, no Rio Itabapoana. Ele estava desaparecido desde a quarta-feira, quando estava com o irmão Edson Lisboa Jacominho, de 26. Eles estavam de carro sobre uma ponte na RJ-230 e foram tragados por uma cratera aberta pela correnteza do rio Itabapoana, mas Edson se salvou.

O adolescente é a quarta vítima das chuvas que atingiram o Estado do Rio na semana passada. Quando a ponte ruiu, dois carros foram atingidos pela água. No outro, Reinaldo de Souza, 26 anos, foi encontrado morto dentro do automóvel. As outras duas vítimas morreram pela força das águas em Nova Iguaçu e Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

O corpo de João Pedro foi achado por parentes, auxiliados por bombeiros, e a localização só foi possível agora porque o nível das águas baixou. Os familiares vinham fazendo buscas diárias nas margens dos rios desde então. João Pedro foi avistado enroscado a uma árvore a cerca de oito quilômetros do local do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal em Itaperuna.