Corpo de Schincariol é sepultado em Itu Cerca de 800 pessoas acompanharam o sepultamento do empresário José Nelson Schincariol, de 60 anos, no fim da tarde de hoje no cemitério da Saudade, em Itu, no interior paulista. Os familiares, a esposa, Cecília Ivani Moz Schincariol, e os filhos Alexandre e Adriano, irmão e sobrinhos, permaneceram o tempo todo ao lado do caixão. O corpo do empresário foi velado num dos salões da cervejaria, que suspendeu as atividades nesta terça-feira em sinal de luto. Durante o sepultamento foi registrado um incidente: a laje de um túmulo se partiu em razão do peso das pessoas, que se comprimiam e uma menina de 9 anos cortou a perna. A garota foi socorrida por integrantes da Guarda Municipal. José Nelson Schincariol era conhecido como um empresário ousado. Quando assumiu os negócios do pai, o italiano Primo Schincariol, tinha nas mãos uma fábrica de refrigerantes populares. Em um de seus primeiros negócios, fez uma parceria com a Antarctica para engarrafar e distribuir refrigerantes, principalmente guaraná. Foi o fato para adquirir conhecimento na fabricação e distribuição da cerveja. Os primeiros mestres cervejeiros saíram da Antarctica. No final da década de 80 ele já prospectava em Itu, uma grande fonte de água mineral, importante matéria prima da cerveja. Quando a Schincariol alcançou os primeiros pontos percentuais de participação no mercado cervejeiro, a família foi assediada com propostas de compra pelas grandes do setor. Nelson Schincariol negou e disse que a empresa continuaria independente na busca de mercado. Depois da unidade de Itu o grupo inaugurou a fábrica de Alagoinhas, na Bahia. Vieram em seguida, as unidades do Rio de Janeiro, Maranhão, Goiás e Pernambuco. O empresário teve uma vida dedicada a três paixões: a família, a empresa e o time do Ituano, que o grupo patrocina. No último dia da vida, entrou na fábrica às 7h15 e saiu às 22h20, dez minutos antes de ser morto.