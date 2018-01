Corpo de segundo taxista soterrado é encontrado em Ouro Preto (MG)

SÃO PAULO - O corpo do segundo taxista vítima de um deslizamento de terra foi encontrado na tarde desta quarta-feira, 4 em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. Essa é a quarta morte causada neste ano pelos temporais que atingem o Estado.

O carro em que a vítima estava foi removido dos escombros por volta das 15h30. Minutos depois, o corpo de Denílson Maciel de Araújo, de 31 anos, foi identificado por familiares. O grande volume de terra dificultou os trabalhos das equipes. Cães farejadores auxiliaram nas buscas feitas pelo Corpo de Bombeiros.

As equipes permanecem no local e continuam os trabalhos de escavação a procura de outra possível vítima.

O ponto de táxi da rodoviária municipal de Ouro Preto foi atingido pelo deslizamento de encosta, na madrugada de ontem e dois taxistas que estavam dentro dos veículos foram soterrados. Ainda ontem, o corpo do primeiro taxista, de 28 anos, foi resgatado. As buscas pela segunda vítima foram encerradas na noite de ontem devido ao retorno das chuvas e ao terreno apresentar instabilidade. Os trabalhos foram retomados às 6 horas de hoje.

A Defesa Civil informou que outras duas pessoas estão desaparecidas. Um homem de 42 anos foi levado pela correnteza em Guidoval ontem. No dia 30 de dezembro de 2011, uma mulher de 74 anos que morava às margens do córrego dos Bambus foi surpreendida pela súbita elevação do nível d’água no município Santo Antônio do Rio Abaixo.

A chuva que castiga Minas Gerais desde o final de 2011 deixou 53 cidades em estado de emergência.

Tempo. No decorrer de hoje, a chuva continua em grande parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Em Minas Gerais, o tempo segue instável e há risco de acentuado volume de precipitação nos municípios situados nas regiões Norte, Noroeste, Nordeste e Leste.

O texto foi atualizado às 16h50.