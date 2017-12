Corpo de subtenente será trasladado para Santa Maria (RS) O corpo do subtenente do Exército Alcir José Tomazzi, que faleceu esta manhã no Centro Hospitalar de Santo André, será trasladado para a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde será seputaldo. A informação foi dada pelo major Ícaro, do 24.o da Polícia Militar em Santo André. Segundo o oficial, Tomazzi residia em Brasília e seus familiares já estão em Santo André para acompanhar o traslado. Tomazzi e o cabo Nivaldo Ferreira do Santos, que ocupavam um Astra da Presidência da República, quando faziam a segurança do filho do presidente Luiz Inacio Lula da Silva, Sandro Luiz, foram baleados ontem à noite em Santo André por dois homens, que roubaram o veículo. O cabo Nivaldo sofreu apenas ferimentos leve, enquanto o subtenente foi atingido com gravidade na cabeça. O veículo foi localizado mais tarde, mas, segundo o major Ícaro, os dois assaltantes teriam roubado em seguida um outro Astra, de cor prata, placas CXB-7900, de Santo André. Dois helicópteros sobrevoam a região na tentativa de localizar o veículo, que teria sido visto na favela Elba.