Corpo de terceira menina soterrada em Petrópolis é encontrado

SÃO PAULO - O corpo da terceira menina vítima de um deslizamento de terra que atingiu uma casa em Petrópolis, região serrana do Rio, foi encontrado na tarde desta terça-feira, 4, por agentes do Corpo de Bombeiros. Ela foi soterrada junto com a irmã e a tia. Outras cinco pessoas - os avós das meninas e outros dois irmãos - conseguiram escapar com vida.

Logo que chegaram ao local, as equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo de Suelen Cipriano Botelho, de 14 anos. Durante a manhã, foi encontrado o corpo de Lívia, de 8 anos.

A barreira de 50 metros caiu sobre a casa, na comunidade Mata Cavalo, em Araras, enquanto a família dormia no início desta madrugada. Segundo a Defesa Civil, era a única residência no local.

Após o deslizamento, Hamilton Cipriano e sua esposa, Selma Botelho, conseguiram deixar a casa com dois netos e uma filha: Josué, de 9 anos, Cleber, de 3, e Délia, de 14 anos. Suelen era filha do casal e as outras duas vítimas netas. Os pais das crianças não estavam na casa no momento do acidente.