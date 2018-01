Corpo de turista francês é encontrado em represa de Furnas

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

O corpo do turista francês que estava desaparecido desde sábado, 13, em Capitólio, em Minas Gerais, foi localizado na manhã desta segunda-feira, 15, em uma represa na região de Furnas, segundo o Corpo de Bombeiros.

Kevin Martines, de 28 anos, praticava caiaquismo com colegas quando se separou do grupo na lagoa de Furnas. Segundo os bombeiros, ele foi encontrado boiando no lago na região de Capitólio por volta das 10h40.

Outras três pessoas morreram afogadas em Minas, durante o fim de semana, entre elas uma criança, de 9 anos, segundo balanço do corpo de bombeiros. Um técnico de informática, de 17 anos, pulou da ponte do rio Claro, região da ponte localizada na ligação 798, saída para Nova Ponte, em Uberaba, desaparecendo nas águas.

Os bombeiros encontraram o corpo de Wesley Fernando Miranda, morador de Uberaba, após realizar busca submersa, utilizando equipamento para mergulho.

Uma criança caminhava com outras duas próximo à represa de furnas, em Alfenas, quando foi detectada a falta de Renê Horlando do Nascimento, por volta das 22h30 deste domingo, 14. Bombeiros fizeram uma varredura próximo à margem quando encontraram a criança na tarde desta segunda-feira.

Em Frutal, um homem, de aproximadamente 30 anos, que não sabia nadar, caiu no Rio Grande quando o barco onde estava pescando com um amigo virou.