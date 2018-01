Corpo do piloto de bimotor que havia desaparecido na Bahia é encontrado

SALVADOR - Foi localizado nesta quarta-feira, 26, o corpo do piloto do bimotor que havia desaparecido na noite de segunda-feira, pouco depois de decolar do Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus (BA), 446 quilômetros ao sul de Salvador.

O avião seguia para Brasília e, a bordo, também estavam o corpo de Carita de Souza Ramos, de 61 anos, que havia morrido em uma praia do litoral sul baiano no sábado, e o viúvo, José Nilton Ramos, de 58 anos, que havia contratado o translado aéreo da urna funerária.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os primeiros destroços do avião foram localizados por dois pescadores, no início da madrugada de hoje, na Praia de Mar e Sol, na orla norte de Ilhéus. No local, havia duas poltronas do bimotor, documentação da viagem, uma bolsa interna do avião, bagagem e pedaços da urna funerária.

O corpo do piloto, identificado como Joá Cardoso Ribeiro, de 50 anos, foi visto por militares que sobrevoavam a região em um helicóptero por volta das 7 horas, junto com pedaços da fuselagem do bimotor. Os corpos de Carita e José Nilton não haviam sido localizados até o início da tarde. Além dos bombeiros, equipes da Marinha e da Aeronáutica participam das buscas.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o avião, modelo Seneca PA-34, prefixo PT-RDG, havia decolado às 22h55 de segunda-feira e perdeu contato com a torre de controle do aeroporto logo em seguida.

As condições climáticas eram ideais para voo, mas testemunhas relataram ter visto o bimotor perder altitude sobre o mar. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o bimotor, que tem capacidade para sete pessoas, estava com a documentação em dia. A documentação do piloto também estava regularizada.