Corpo do sargento dos bombeiros morto em Brasília é velado

O corpo do sargento Washington Nunes, de 34 anos, chegou ao quartel da base de resgate Dom Pedro em Brasília na tarde desta quarta-feira, 24, para ser velado. O oficial morreu na terça durante um treinamento de especialização no Lago Paranoá, na capital federal. Trazido por companheiros e amigos de trabalho, a chegada do corpo do bombeiro foi recebida com aplausos dos presentes. Segundo testemunhas, o sargento foi deixado por um barco da corporação a cerca de 500 metros da margem da lagoa. Ele deveria fazer o percurso a nado com mergulhadores dificultando a ação, como parte do treinamento, segundo o Jornal da Globo. Nunes teria se afogado e não conseguiu ser reanimado durante os primeiros socorros junto à margem do lago. O curso de mergulho dos bombeiros em Brasília é considerado extremamente difícil. O coronel Maciel Nogueira, chefe do Comando Social dos Bombeiros do Distrito Federal, não quis comentar a denúncia e prometeu investigar a morte do sargento.