Corpo é encontrado dentro de poste em Goiânia

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros de Goiás encontrou um corpo em decomposição dentro de um poste na Avenida Viena, no Parque Anhanguera, em Goiânia, na tarde deste domingo, 20.

De acordo com a corporação, vizinhos sentiram um forte odor e acionaram as autoridades pelo telefone de emergência 193. O poste, que era oco, estava deitado no canteiro central da pistal. Os agentes utilizaram um desencarcerador e pé de cabra. A equipe serrou o poste e encontrou o corpo já em estado avançado de decomposição.

Peritos foram no local para recolher os restos mortais e levá-los ao Instituto Médico Legal (IML). A identificação ainda não foi feita.