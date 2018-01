Corpo encontrado em favela não é de Tim Lopes Não é do jornalista Tim Lopes parte de um corpo encontrado na favela Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. O resultado negativo consta do laudo do exame de DNA feito pelo laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e entregue esta tarde ao delegado Sérgio Falante, da delegacia da Penha. Segundo a médica que fez a análise do material, os fragmentos de ossos e o sangue misturado à terra que foram encontrados não confere com o padrão de DNA fornecido pela mãe e pelo filho do jornalista.