Corpo some de cemitério e família é indenizada Foi preciso esperar 11 anos, mas o empregado da Empresa de Correios e Telégrafos Cristóvão da Silva Nascimento finalmente será indenizado por descobrir, em 1998, na sepultura em que supostamente havia enterrado seu pai, três anos antes, um esqueleto com roupas diferentes da que a família vestira Djalma Nascimento. Após o susto da descoberta de que os restos mortais do pai foram exumados pela administração do Cemitério de Realengo, no subúrbio do Rio, sem consulta à família, Márcio e sua irmã receberão 250 salários mínimos (R$ 116.250) por danos materiais e morais.