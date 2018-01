Corpos de bebês são encontrados em geladeira em maternidade

Após uma denúncia, o Ministério Público Estadual (MPE) de Roraima encontrou na última quinta-feira, 14, seis corpos de recém-nascidos e uma perna esquerda de um adulto armazenados em uma geladeira de uso doméstico, no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth, em Boa Vista. As informações foram divulgadas na última segunda-feira, 18.

De acordo com o órgão, os corpos estavam embrulhados em plásticos pretos e em fraldas. A geladeira, enferrujada e com a borracha estragada, fica dentro de uma sala de aproximadamente dois metros de comprimento por dois de largura, sem climatização, ao fundo do prédio da Maternidade, próximo ao estacionamento e a lavanderia da unidade.

Ainda segundo o ministério, quando a equipe que foi ao local confirmou as irregularidades, a direção da maternidade agiu como se o procedimento fosse legal e informou que desde 2008 são armazenados corpos na geladeira. A maternidade também informou que a perna encontrada na geladeira é de um paciente do Hospital Geral de Roraima e estava lá por não haver câmara frigorífica disponível.

O MPE também informou que a denúncia foi feita por um leitor do jornal Folha de Boa Vista, que repassou as informações ao ministério.