Corpos de duas crianças são achados e sobe para 23 número de mortos no ES

VITÓRIA - Os corpos de duas crianças, de 7 e 9 anos, foram encontrados por volta das 15h desta quinta-feira, 26, em Colatina, noroeste do Espírito Santos. Com isso sobe para 23 o número de mortos em decorrência das chuvas que atingem o Estado desde a semana passada.

Os corpos estavam soterrados no que restou de um quarto de uma casa que desabou na manhã de terça-feira, 24, no bairro São Marcos. A casa ficava num morro que deslizou. O muro de arrimo cedeu e levou três casas abaixo. Neste mesmo local já haviam sido achados cinco corpos e duas pessoas foram resgatadas com vida.

O atendimento estava sendo realizado pelo Corpo de Bombeiros da região do noroeste do ES, com o uso de cães farejadores. É esperada a chegada de uma equipe dos bombeiros do Rio que atuou nos deslizamentos em Petrópolis, em 2011.