Corpos de estudantes do Espírito Santo estão no IML de Teixeira de Freitas, na BA

Os corpos dos cinco estudantes universitários que estavam desaparecidos desde a noite de sexta-feira estão no Instituto Médico-Legal de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, e devem ser liberados ainda hoje (quarta-feira) para sepultamento.

O carro com os estudantes foi encontrado na noite de ontem, nas proximidades da BR-101, perto da ponte sobre o Rio Mucuri, a cerca de dez quilômetros da divisa do Espírito Santo com a Bahia. Os jovens, três mulheres e dois homens, de entre 21 e 28 anos, haviam deixado o município de São Mateus (ES), onde estudavam, para participar da festa de aniversário da mãe de uma das vítimas, no município de Prado, litoral sul baiano.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal na Bahia, o veículo no qual estavam os universitários, um Fiat Punto de placa ODC 6985, saiu da pista logo depois de uma curva acentuada que antecede a ponte, no km 930 da rodovia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O carro desceu uma ribanceira de cerca de 30 metros de altura, em área de mata fechada, bateu em uma árvore e capotou, ficando parcialmente submerso, com as rodas para cima, a 100 metros do ponto estimado de saída da pista. Por todo o trajeto percorrido fora da rodovia, foram encontrados pedaços do veículo e uma das malas dos ocupantes.

Quatro corpos foram encontrados dentro do veículo, todos presos pelo cinto de segurança. O quinto estava a poucos metros do carro - os peritos ainda investigam se ele foi projetado para fora ou se a vítima conseguiu sair do carro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois. Os trabalhos de remoção dos corpos e do veículo foram concluídos às 3 horas de hoje.

A polícia trabalha com a hipótese de acidente, já que aquele trecho da rodovia, que intercala retas e curvas acentuadas, costuma registrar grande quantidade de sinistros. Análises preliminares, baseadas na distância percorrida pelo veículo, indicam que o carro estava a pelo menos 120 quilômetros por hora quando saiu da pista.

Na tarde de ontem, na mesma rodovia, a cerca de dois quilômetros do local onde os corpos foram encontrados, quatro homens morreram depois de uma colisão frontal entre um carro e uma caminhonete.