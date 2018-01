Corpos de jovens mortos em chacina são velados em Nilópolis (RJ)

atualizado às 11h15

RIO DE JANEIRO - Os corpos dos seis jovens mortos por traficantes em Mesquita, na Baixada Fluminense, neste fim de semana, estão sendo velados no Ginásio Municipal de Nilópolis, também na Baixada, desde o ínicio da manhã desta terça-feira.

Vizinhos, parentes e amigos lotam a quadra do ginásio e fazem orações e homenagens aos jovens.

Os jovens não tinham envolvimento com o tráfico. Clarissa Searles, de 15 anos, falou do comportamento tranquilo do primo Josias Searles, um dos adolescentes assassinados. Ela estudava na mesma sala que Josias e estava em aula quando recebeu a notícia. "Todo o mundo entrou em desespero quando a professora contou o que tinha acontecido. Ele era um aluno dedicado aos estudos, mas também era muito brincalhão. Jogava bola e tinha muitos sonhos. Estamos todos muito tristes."

A diretora da escola, Eliana Pereira de Oliveira, estava inconformada. "Ver o meu aluno e não reconhecê-lo é terrível. É uma barbárie inadmissível", disse a diretora, muito emocionada.

O enterro dos seis jovens será realizado hoje, às 14 horas, no cemitério de Olinda, também no município de Nilópolis.

Chacina. As vítimas são Christian Vieira, de 19 anos; Victor Hugo Costa, Douglas Ribeiro e Glauber Siqueira, de 17; e Josias Searles e Patrick Machado, de 16.

Os corpos dos jovens foram encontrados na manhã desta segunda-feira, 10, em um canteiro de obras da duplicação da Rodovia Presidente Dutra, em Mesquita, na Baixada Fluminense.

Eles estavam desaparecidos desde sábado, quando saíram de casa para tomar um banho de cachoeira no Parque de Gericinó.

Onda de violência. De acordo com a polícia, foram 12 assassinatos na mesma região onde os jovens moravam em 3 dias. Por causa dos crimes, classificados como "bárbaros" pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, uma operação ocupa a favela de Chatuba, onde ocorreram os crimes.

Cerca de 250 homens da Polícia Militar participam da ação que, durante a madrugada e a manhã desta terça-feira, 11, prendeu ao menos nove pessoas. Com a ocupação, uma Companhia Destacada da Polícia Militar, com 112 homens, será instalada na área.