Corpos de vítimas brasileiras do AF 447 chegam ao País, diz associação

SÃO PAULO - Os corpos dos 18 brasileiros identificados entre as vítimas do voo 447 da Air France começaram a chegar ao Brasil no domingo, 4, segundo informou a Associação dos Familiares das Vítimas do Voo 447.

O corpo de Nelson Marinho Filho, o primeiro a chegar no Brasil, será enterrado às 16 horas no cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, zona oeste do Rio de Janeiro. A informação é do o pai da vítima, Nelson Faria Marinho, que é presidente da associação.

No início de novembro, o Ministério das Relações Exteriores informou que havia sido notificado pelas autoridades francesas sobre a identificação dos corpos de 18 brasileiros.

Investigadores do instituto de pesquisa criminal da França anunciaram que foram identificadas mais 103 vítimas, além das 50 encontradas horas após o acidente por navios franceses e brasileiros. O avião caiu no Oceano Atlântico em 2009 com 228 pessoas a bordo quando fazia o trajeto Rio-Paris. Todos morreram.

Texto atualizado às 12h26