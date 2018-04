Corpos de vítimas de acidente de helicóptero na Bahia são velados no Rio

São Paulo, 19 - Os corpos de duas das quatro vítimas da queda de um helicóptero na praia Ponte de Itapororoca, em Porto Seguro, na Bahia, na noite da última sexta-feira, 17, estão sendo velados na Capela 1 do Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul da cidade. De acordo com a administração do cemitério, o enterro de Fernanda Kfuri, de 34 anos, e Gabriel Kfuri, de 2 anos, está marcado para as 15h deste domingo.

As outras vítimas, cujos corpos já foram resgatados, são: Luca Kfuri de Magalhães Lins, de 3 anos, e a babá, Norma Batista de Assunção, de 49 anos. Os nomes das vítimas foram confirmados pela Secretaria de Comunicação do Governo da Bahia.

Segundo as equipes de busca que auxiliam a Capitania dos Portos de Porto Seguro, ainda não foram localizados os corpos de três dos sete ocupantes do helicóptero. São eles: Mariana Noleto, namorada de Marco Antônio Cabral, filho do governador do Rio, Sérgio Cabral, o piloto e empresário Marcelo Almeida, sócio de um resort, e Jordana Kfuri.

O filho do governador escapou do acidente pois seria transportado no voo seguinte. Já Sérgio Cabral, teria embarcado em um voo anterior.