Corpos encontrados em Piracicaba podem ser de casal sequestrado

Dois corpos foram encontrados em um canavial em Piracicaba na manhã deste sábado, 26. Há possibilidade de que os corpos sejam o do casal sequestrado na madrugada do último dia 16. A equipe que investiga o caso chegou ao local após receber uma denúncia anônima e a notícia foi confirmada pelo delegado João Batista Vieira por volta das 11h30.

De acordo com a assessoria de imprensa da polícia, os corpos estavam em estado de putrefação e foram encaminhados para realização de exames no IML para confirmar a identidade do casal.

Claudio Meneghetti, de 56 anos, e a esposa, Lilian Maria Simioni Meneghetti, 57, eram produtores de cana-de-açúcar e foram surpreendidos em sua residência. Antes de serem levados, os bandidos cobriram o rosto da empregada da família com um plástico. Ela morreu asfixiada.