Correção A organização da Virada Cultural alterou os locais de apresentação de dois espetáculos franceses de dança, nos dias 2 e 3, depois do fechamento do Guia da Virada. A coreografia Transports Exceptionnels, da Companhia Beau Geste, será apresentada na Praça do Correio, e Alhambra Container, do grupo Osmosis, no Viaduto do Chá. Os horários são os mesmos indicados no roteiro.