Correção Os contratos das companhias aéreas para treinamento de voluntários e elaboração de planos emergenciais nos casos de acidentes graves são firmados com o grupo Intervenções Psicológicas de Emergência (IPÊ), do 4 Estações Instituto de Psicologia, e não com o Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto (Lelu), da PUC de São Paulo, como informou a reportagem ?Na tragédia, funcionários consolam famílias?, publicada ontem.