Correção Ao contrário do que foi publicado ontem na reportagem "Vigia é Morto em Assalto em Mercado", pág. C8, o funcionário da Transbank Marcelo Batista Domingues declarou que não é vigia e não estava no supermercado Carrefour no momento do tiroteio. Ele foi ao local para representar a empresa e registrar boletim de ocorrência, após a chegada da polícia.