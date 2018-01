Corregedor do Detran de RS é afastado após ser pego na Lei Seca

PORTO ALEGRE - O corregedor-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Rio Grande do Sul foi preso na madrugada deste sábado, 18, em Porto Alegre, suspeito de dirigir embriagado. Economista e funcionário de carreira da autarquia, Anuar Corrêa de Mello foi flagrado pela Brigada Militar por volta das 4h, no Morro Santa Tereza. Como se recusou a fazer o teste do bafômetro, ele foi levado a uma delegacia de polícia, onde acabou preso, mas liberado depois de pagar R$ 2 mil de fiança.

Neste sábado, a assessoria de imprensa do Detran informou que Mello será afastado de suas funções. Ele estava no cargo de corregedor-geral desde o fim do ano passado, e chefiava uma equipe encarregada por auditorias em empresas terceirizadas, prestadoras de serviços, como confecção de carteiras de habilitação e depósitos de veículos apreendidos.