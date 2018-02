Corregedor pede multa para Dilma O corregedor da Justiça Eleitoral, Felix Fischer, propôs no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o presidente Lula e a ministra Dilma Rousseff sejam punidos com multa de R$ 5 mil por propaganda eleitoral antecipada. O fato, segundo ele, ocorreu em janeiro em Araçuaí (MG). Sete ministros do TSE julgam recurso dos partidos de oposição - PSDB, DEM e PPS. O placar está 3 a 1, favorável a Lula e Dilma. Ontem, após voto de Fischer, que disse ser fato notório que a ministra é candidata, o julgamento foi interrompido por pedido de vista do ministro Fernando Gonçalves.