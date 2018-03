Corregedora troca delegados Por determinação da nova diretora da Corregedoria da Polícia Civil, Maria Inês Trefiglio Valente, 20 delegados foram transferidos ontem da corregedoria. A transferência dos delegados causou surpresa - é a maior da história do órgão. Ela faz parte da renovação defendida pelo secretário da Segurança Pública, Antônio Ferreira Pinto, como uma das prioridades de sua gestão. Para o lugar dos transferidos foram nomeados 25 delegados, todos escolhidos a dedo pela nova corregedora. Eles terão a missão de tornar o órgão mais atuante e proativo. Nos últimos dois anos, a Polícia Civil foi sacudida por denúncias de corrupção envolvendo até corregedores, como no caso da máfia das CNHs, que teria pagado propina para corregedores do Departamento Estadual de Trânsito. Maria Inês apurava esse escândalo antes de assumir a corregedoria. Conhecida pela rigidez, sua nomeação foi elogiada por promotores e pelas entidades de classe da polícia.