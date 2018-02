Corregedoria da PM prende mais dois por agressão em SP A Corregedoria da Polícia Militar deteve mais dois policiais acusados de espancar quatro homens em blitz na Cracolândia, no centro de São Paulo, na madrugada de quarta-feira. Agora, são seis os PMs presos administrativamente. A corregedoria quer identificar os policiais envolvidos em outra blitz violenta na região, na qual 40 pessoas foram revistadas e uma foi ferida a marteladas. As imagens das duas blitze foram gravadas por um cinegrafista amador, os policiais apareciam dando socos e pontapés em homens encostados em uma parede. Um dos quatro agredidos foi achado e prestou depoimento. A corregedoria pretende encontrar as outras vítimas. Na quinta-feira, três pessoas foram presas em ação conjunta da Secretaria Estadual da Fazenda e Polícias Civil e Militar, para combater o comércio ilegal de peças de motocicletas no centro. Elas estavam nos fundos de uma loja na Rua Guaianases, a mesma onde houve o flagrante de abuso policial.