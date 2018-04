Corregedoria prende 6 PMs e apura execução

A Corregedoria da Polícia Militar deteve ontem seis policiais e vai investigar a possível execução de dois ladrões apanhados em flagrante quando tentavam fugir com R$ 500 e telefones celulares roubados dos freqüentadores de uma academia de tênis na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. A principal prova contra os policiais são imagens feitas por um cinegrafista amador exibidas ontem pela TV Bandeirantes. Nelas, um dos ladrões põe as mãos para fora da janela do carro quando os policiais se aproximam, até que um PM encosta a arma em sua cabeça. A câmera treme e, em seguida, vê-se o bandido desfalecido no chão. Ao contrário da versão apresentada pelos policiais, os ladrões não desceram do carro em que estavam, um Corolla roubado, atirando na direção dos PMs. A ação dos bandidos começou por volta das 21 horas, quando três criminosos invadiram a Vezzani Escola de Tênis, na Avenida Mofarrej. De acordo com a polícia, seis pessoas foram dominadas. Eles teriam ameaçado atirar contra uma mulher. Um dos freqüentadores da escola telefonou para uma base da Polícia Militar, assim que viu a chegada dos ladrões. Eles agiram rapidamente: pegaram dinheiro, celulares e outros pertences das vítimas e fugiram no carro de uma delas, um Corolla prata. Policiais do 4º Batalhão acharam o carro na esquina da Rua Guaipá com a Avenida Imperatriz Leopoldina. A perseguição durou cinco minutos, até o cruzamento da avenida com a Rua Doutor Seidel. Ali, o motorista do Corolla, um adolescente de 17 anos, bateu num poste. Segundo a PM, os ladrões atiraram - o Corolla tinha mais de 20 marcas de tiro. As imagens mostram Rafael Henrique Fernandes da Silva, de 16 anos, no banco do passageiro, com as mãos fora do carro, quando os PMs se aproximam. Os policiais alegam que os tiros ocorreram antes do início da filmagem. Silva já estava baleado quando foi retirado do carro. Além disso, contam que só Diego dos Santos Lima, de 19 - o outro ladrão que morreu -, saiu atirando. O terceiro ladrão, o motorista, foi medicado e levado à Fundação Casa. Os objetos roubados foram recuperados.