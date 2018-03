Córrego transborda e interdita pista da Rodovia Anchieta A forte chuva que atingiu a região de São Paulo na tarde desta quinta-feira, 25, aniversário da cidade, fez o Ribeirão dos Couros transbordar, provocando a interdição das pistas centrais dos dois sentidos da Rodovia Anchieta, na altura do quilômetro 13, entre São Paulo e São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A Ecovias, empresa que administra a estrada, desviou o tráfego para as pistas marginais, que não estão alagadas. Não havia registro de congestionamento por volta das 17 horas. Já na pista marginal da Rodovia Presidente Dutra, rumo ao Rio de Janeiro, um alagamento provocou lentidão entre os quilômetros 227 e 228, ainda na região de São Paulo. No sentido contrário, mas pela via expressa, o excesso de veículos causava morosidade entre os quilômetros 229 e 231, na mesma região, segundo a NovaDutra, que administra a estrada. Os motoristas encontravam boas condições de tráfego nas rodovias Anhangüera, Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares, Régis Bittencourt, Fernão Dias e no Rodoanel Mário Covas. Na última hora, as polícia rodoviárias Estadual e Federal não registram acidente graves. Nas outras rodovias que servem o município de São Paulo, o tráfego é normal.