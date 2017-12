Córrego transborda e interdita pista da Rodovia Anchieta O transbordamento do córrego Ribeirão dos Couros, na divisa de São Paulo com São Caetano do Sul, levou a concessionária Ecovias a bloquear o trecho de planalto da Rodovia Anchieta, altura do quilômetro 13, no final da tarde desta quarta-feira, 14, em ambos os sentidos. O tráfego foi desviado para as pistas marginais, onde não havia registro de lentidão. Obras de manutenção da pista da Anchieta também resultava em morosidade entre os km 60 e 61, na pista norte, sentido capital. O sistema Anchieta-Imigrantes operava no esquema cinco por três. Os motoristas também enfrentavam pontos de lentidão nas rodovias Castelo Branco e Presidente Dutra. Na Castelo, havia dois pontos com paradas: do km 25 ao 28, em Alphaville; e do km 13 ao 14, na chegada a São Paulo, ambos no sentido capital. Já a Presidente Dutra tinha congestionamento entre os km 156 e 159, em São José dos Campos, no sentido Rio de Janeiro, e do km 167 ao 176, em São João do Meriti, na pista expressa, sentido São Paulo. O movimento era normal no Rodoanel Mário Covas e nas rodovias Ayrton Senna, Anhangüera, Bandeirantes, Imigrantes e Raposo Tavares.