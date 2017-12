Correios lançam carimbo do Festival de Parintins A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) lançou neste domingo um carimbo comemorativo do 38º Festival de Parintins, que começa a ser utilizado amanhã pela agência da cidade amazônica, localizada a 420 quilômetros de Manaus. Durante os próximos 30 dias, todas as cartas postadas no município trarão o carimbo, que depois passará a fazer parte do acervo do Museu dos Correios, em Brasília. A Catedral de Nossa Senhora do Carmo e os bois Garantido e Caprichoso ilustram o carimbo. Um coração e uma estrela, respectivos símbolos dos bumbás, adornam as laterais da inscrição cunhada em forma de cículo, indicando o número e o nome do festival. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na noite de ontem na cidade para ver o festival.